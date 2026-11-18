Estonya'nın başkenti Tallinn'de gece seferini tamamlayan şehir içi belediye otobüsünün şoförü, son durakta uyuyan yolcuyu uyandırmak isteyince beklenmedik bir karşılık aldı. Yolcunun saldırısına uğraması üzerine canını kurtarmak için araçtan uzaklaşan şoför, kısa süre sonra otobüsün aynı kişi tarafından kaçırıldığına tanık oldu.

UYANDIRILINCA ŞOFÖRE SALDIRDI

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre olay, Vana-Lõuna Caddesi'ndeki son durakta meydana geldi. Seferini tamamlayan otobüsün şoförü, arka koltukta bir yolcunun uyuduğunu fark etti. Araçta başka yolcu bulunmadığı sırada 25 yaşındaki adamın yanına giden sürücü, son durağa gelindiğini ve otobüsten inmesi gerektiğini söyledi. Ancak uyandırılmasına öfkelenen yolcu, şoföre defalarca saldırdı. Saldırganın giderek daha da agresifleşmesi üzerine şoför, kendisini korumak için otobüsten kaçmak zorunda kaldı.

DİREKSİYONA GEÇİP OTOBÜSÜ KAÇIRDI

Şoförün araçtan uzaklaşmasını fırsat bilen yolcu, sürücü koltuğuna oturarak otobüsü hareket ettirdi. Önce yakındaki otoparktan geçen şüpheli, ardından bir akaryakıt istasyonunun yakınından geçerek Tehnika Caddesi'ne çıktı. Otobüsü kontrol etmekte zorlanan adam, yol boyunca kaldırım taşlarına ve bariyerlere çarptı, bazı yeşil alanların üzerinden geçti. Şüphelinin tehlikeli yolculuğu, bir yapı marketin otoparkında bariyerlere çarpmasıyla sona erdi.

ŞOFÖR YOLDAN GEÇENLERDEN YARDIM İSTEDİ

Saldırganın elinden kurtulmayı başaran şoför ise kaçarken cep telefonunu otobüste bıraktığı için polisi arayamadı. Tehnika Caddesi'ne çıkan şoför, yoldan geçen araçları durdurarak yardım istemeye çalıştı. Ancak sürücülerin hiçbiri durmadı. Saldırıda hafif yaralanan şoförün olayın ardından rapor aldığı ve bir süre çalışamayacağı belirtildi.

5 DAKİKADA 10 BİN AVROLUK HASAR

Tallinn Şehir Ulaşımı (TLT) Yönetim Kurulu Üyesi Andrei Novikov, otobüsün yaklaşık beş dakika boyunca şirketin kontrolü dışında kaldığını açıkladı. Bu kısa süre içerisinde araçta ciddi hasar meydana geldi. İlk incelemelerde zararın 5 bin ila 10 bin avro arasında olduğu tahmin edildi. Polis ekipleri, ulaşım şirketinin kontrol merkeziyle koordinasyon kurarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

ALKOLLÜ OLDUĞU VE EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde 25 yaşındaki şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Savcılık, şüphelinin otobüs kullanmak için gerekli sürücü belgesine de sahip olmadığını açıkladı. Hakkında şiddet kullanarak başkasına ait aracı izinsiz kullanma suçundan soruşturma başlatılan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SALDIRI VE KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

Tallinn Şehir Ulaşımı, otobüsün kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarını yayımladı. Görüntülerde şoför ile saldırgan arasında yaşanan arbede, şoförün araçtan uzaklaşması ve şüphelinin direksiyona geçmesi yer aldı. Otobüsün ön kamerası ise şüphelinin araçla yaptığı tehlikeli yolculuğu ve otoparktaki bariyerlere çarptığı anları kaydetti.