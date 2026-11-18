İngiltere'de etkisini artıran kuraklık, su kesintisi endişesini beraberinde getirdi. Devon bölgesinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren acil durum planı kapsamında, bazı yerleşim yerlerinde musluk suyunun dönüşümlü olarak verilmesi gündeme geldi. Hazırlanan senaryoya göre hanelere 3 gün su verilecek, sonraki 3 gün ise kesinti uygulanabilecek.

SU KESİNTİLERİ İÇİN DÖNÜŞÜMLÜ PLAN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bölgede faaliyet gösteren South West Water şirketi, kuraklığın ağırlaşması ihtimaline karşı yeni bir acil durum planı hazırladı.

Planın devreye alınması halinde bazı bölgelerde musluk suyu 3 gün boyunca kullanılabilecek, ardından 3 gün süreyle kesilebilecek. Uygulamanın henüz yürürlüğe girmediği, en kötü senaryoya karşı hazırlık yapıldığı belirtildi.

BARAJLARDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Kuraklığın etkisini gösterdiği bölgede su rezervleri de kritik seviyelere geriledi. Devon'da yaklaşık 400 bin kişiye içme suyu sağlayan Wimbleball Barajı'nda doluluk oranının ekim ayında yüzde 13'e kadar düştüğü bildirildi.

Son yağışlarla birlikte oranın yüzde 20'ye yükseldiği ancak barajdaki su miktarının geçen yılın aynı döneminin oldukça altında kaldığı aktarıldı.