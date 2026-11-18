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Başörtülü bir X kullanıcısının merdiven üzerinde temizlik yaptığı sırada çekilen görüntüleri, kıyafet tercihi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Fileli çorap giydiği görülen kadının videosuna çok sayıda tepki yorumu yapıldı.
X platformunda başörtülü bir kadın, merdiven üzerinde temizlik yaptığı anlara ait videoyu yayımladı. Kadının temizlik sırasında fileli çorap giymesi bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerin altına kıyafet tercihine yönelik eleştirel yorumlar yapıldı.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Videoya tepki gösteren kullanıcılar, "Mantar gibi türediler, her yerden çıkmaya başladılar", "Çok üzülüyorum gerçekten", "Videoyu çekecek başka bir yer bulamamış mı?" ve "Bunlar da iyice abarttılar" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.
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