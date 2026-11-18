X platformunda başörtülü bir kadın, merdiven üzerinde temizlik yaptığı anlara ait videoyu yayımladı. Kadının temizlik sırasında fileli çorap giymesi bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerin altına kıyafet tercihine yönelik eleştirel yorumlar yapıldı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Videoya tepki gösteren kullanıcılar, "Mantar gibi türediler, her yerden çıkmaya başladılar", "Çok üzülüyorum gerçekten", "Videoyu çekecek başka bir yer bulamamış mı?" ve "Bunlar da iyice abarttılar" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.