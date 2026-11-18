Selçuk Güneş:

adamın milli takımdan ayrılma tazminatı bile 4 milyon Euroydu hayatı boyunca kazandığı parayı siz düşünün bence bu hırka bu adam için pahalı değil dünyadaki herkes asgari ücret kazanıyormuş gibi olaya bakmamak daha doğru:))