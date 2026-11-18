İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İspanyol kulübü, 21 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını ve milli yıldızın 30 Haziran 2032'ye kadar takımda kalacağını duyurdu.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni anlaşmayla Arda Güler, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak.

Arda Güler, 2023 yılının temmuz ayında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e katıldı. Formamızı giydiği dört sezonda 126 karşılaşmada görev alan oyuncumuz, 5 kupa kazandı. Bu başarılar arasında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası bulunuyor.

Türkiye Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yapan Arda Güler, geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Genç Oyuncusu ödülünü aldı."

REAL MADRID FORMASIYLA 5 KUPA KAZANDI

2023 yılının temmuz ayında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki kariyerinde önemli başarılar elde etti. Henüz 18 yaşındayken Madrid temsilcisine katılan milli futbolcu, dört sezonda 126 resmi karşılaşmada görev aldı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

Real Madrid'in açıklamasında Arda Güler'in bireysel başarısına da yer verildi. Milli futbolcunun geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Genç Oyuncusu ödülünü kazandığı hatırlatıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını da 38 kez giyen 21 yaşındaki yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte Real Madrid'deki geleceğini 2032 yılına kadar güvence altına aldı.