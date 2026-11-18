Zonguldak'ta dönerciye iş yerinde silahlı saldırı! Ali E. olay yerinde öldü, saldırgan kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli'de Meydanbaşı Caddesi'nde dükkanında çalışan dönerci Ali E., içeri giren bir kişinin arkadan açtığı ateşle yaralandı; boğuşmanın ardından yeniden vurularak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin kullandığı aracı ve plakasını belirledi; jandarma ile birlikte çevre il ve ilçelerde arama sürüyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dönercilik yapan Ali E., iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevre il ve ilçelerde de çalışma başlatıldı.
DÖNER KESERKEN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI
Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde döner kestiği sırada dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ali E.'ye arkasından silahla ateş açtı. Saldırgan ile Ali E. arasında boğuşma yaşandı. Kapıya doğru yönelen Ali E.'ye yeniden ateş eden şüpheli, başından vurduğu adamı olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ali E.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SALDIRGANIN ARACI VE PLAKASI TESPİT EDİLDİ
Saldırganın kaçtığı aracın ve plakasının tespit edildiği öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri de şüphelinin yakalanması için alarma geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?