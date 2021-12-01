Son Dakika Zonguldak Haberleri

16:54 Malatya'dan ihracat rekoru Malatya'dan 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 47 milyon 123 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı, tarihimizin en yüksek aylık ihracatı olarak gerçekleşti" dedi.

15:30 Esnaftan Engelliler Günü'nde anlamlı kampanya Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektronik mağazası esnafı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlara bugüne özel kampanya sundu.

13:56 Fırtına balık tezgahlarını etkiledi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçı esnafı tezgahlarda yer alan balık fiyatlarının pahalı olmadığını ifade ederken, hafta başında yaşanan fırtınanın olumsuz etkilediğini söyledi.

13:42 Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü ZONGULDAK'ta, eski muhtar Bülent Ulubay'ın (69) hayatını kaybetmesinden 11 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören kardeşi İsmail Ulubay (49) da yaşamını yitirdi.

13:24 Vedat Didari ilk kitabını imzalıyor Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) önceki dönem başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Didari, ilk şiir kitabını okurlarıyla buluşturacak.

12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iddialara göre üniversite öğrencisi kızı kendine doğru çekip taciz eden şahıs, çevredekiler tarafından linç edildi. Ağır yaralanan şahsın tedavisi sürüyor.

12:20 Son Dakika | İki kardeş 10 gün arayla korona virüsten öldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta korona virüse yakalanan kardeşini ziyarete gelen Bülent Ulubay 10 gün önce yakalandığı korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybetti.

11:34 Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti TSD Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

11:33 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engeliler günü kapsamında Valilik binası önünde tören düzenlendi.

11:32 MADENCİLERİN CANI 2 KADIN MÜHENDİSE EMANET ZONGULDAK'ta özel bir şirkette çalışan maden mühendisleri Gülşen Yalçın Çağlan (31) ve Yeşim Erbil (24), 75 madenciyle yerin metrelerce altında mesai yapıyor.

11:16 Türkiye'nin anıt ağaçları zamana meydan okuyor Türkiye'nin farklı noktalarında tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, tarihe tanıklık ediyor.

10:45 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Aralık 2021 Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladıYeni nesil acil çağrı yazılımı, 4 yabancı dilde çağrı karşılanmasını, işitme engellilerin ihbarlarını görüntülü olarak işaret diliyle yapmasını ve e-Çağrı uygulamasına geçilmesini sağladıBu...

10:34 Fiyat artışları (4) Türkiye'de kasımda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.

09:01 Futbol: Haftanın programı Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak.

08:49 Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

00:33 Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken 4 araç birbirine girdi.

22:15 Babasını boğazını keserek öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası Babasını boğazını keserek öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası Cinayet zanlısı: "Annemi çok özledim" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasının boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan gence, akli dengesinin yerinde olmadığı ve maktulün ailesine şiddet uyguladığı...

21:36 AKM yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor AKM yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzun süredir kullanılmayan Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle yakın zamanda kapılarını açıyor.

21:14 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

21:13 İngilizce öğretmeni kendini eve kilitleyip ekipleri seferber etti İngilizce öğretmeni kendini eve kilitleyip ekipleri seferber etti Sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı Zonguldak'ta bir ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa A., balkona çıkıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

20:44 Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı Zonguldak'ta kontrolden otomobil kanala devrildi.

19:01 Son dakika haberi | İki katlı evin odunluğunda yangın çıktı Son dakika haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın ekipleri seferber etti.

19:00 Vali Tutulmaz'dan denetim Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Afet Risk Azaltma (İRAP) toplantısında İlçe Kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile konferans toplantısı düzenledi.

15:55 Hamile kadınların ilgi odağı erik 40 TL'den satışa çıktı Hamile kadınların ilgi odağı erik 40 TL'den satışa çıktı Zonguldak'ta hamile bayanların ilgi odağı olan erik tezgahlarda 40 TL'den satışa çıktı.

14:00 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin atanmasıyla birlikte, bir ilke imza atıldı. Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu.

13:47 Malatya'dan ihracat rekoru Malatya'dan 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 47 milyon 123 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı, tarihimizin en yüksek aylık...

12:34 Kamyonet kırmızı ışıkta geçti kazaya sebebiyet verdi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu.

12:32 Azeri gemi personelinin 32 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı Azeri gemi personelinin 32 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kuru yük gemisinde görev yaparken halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycan uyruklu personelin cansız bedenine ulaşıldı.

11:51 İngilizce öğretmeni kendini eve kilitleyip, ekipleri seferber etti Zonguldak'ta bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa A., balkona çıkıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

11:06 Zonguldak'ta halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycanlı gemi personelinin cesedi bulundu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemide çalıştığı sırada halatın çarpması sonucu denize düşerek kaybolan Azerbaycanlı personelin cesedine ulaşıldı.

10:55 Babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasının boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan gence, akli dengesinin yerinde olmadığı ve maktulün ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi.

10:05 ERZURUM DEVLET TİYATROSU 13 AY SONRA PRÖMİYER YAPACAK PANDEMİ sebebiyle en son 20 Eylü 2020'de prömiyer yapan Erzurum Devlet Tiyatrosu, 13 ay sonra 'Eskicinin Tazesi' oyunun prömiyeriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

23:23 Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "İskan mağdurlarının su ücretlerini indiriyoruz" Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geçmiş dönemde oluşan iskan mağdurlarına kolaylık sağlamak için kullandıkları inşaat suyu ücretlerini 6 TL'ye düşüreceklerini açıkladı.

21:19 Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı kahverengiye boyandı - Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı sarıya boyandı Zonguldak'ta lodos ve yağmurun ardından liman kahverengine büründü.

20:48 Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 556 oldu Edinilen son dakika haberine göre Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 556 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19:57 Kadastroda sayısallaştırma çalışmaları 2022 yılında tamamlanacak - Kadastroda sayısallaştırma çalışmaları 2022 yılında tamamlanacak Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin bütün kadastro çalışmalarını tamamladığını belirterek, sayısallaştırma çalışmalarının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

19:54 Zonguldak'ta heyelan...Kaya parçaları arabanın üzerine düştü Zonguldak'ta heyelan...Kaya parçaları arabanın üzerine düştü Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçaları düştü.

19:44 Son 24 saatte korona virüsten 196 kişi hayatını kaybetti - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 196 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 556 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19:29 DENİZE DÜŞEN GEMİCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu (2)Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, halatın çarpması sonucu denize düşen gemici Anar Orucov'ın bulunabilmesi için dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

19:10 Son dakika haberi! Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada Son dakika haberi: Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada halatın çarpması sonucu denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisinde görev yaptığı halatın çarpması sonucu denize düşen 22 yaşındaki Anar Oruçov'u arama çalışmaları sürüyor.

17:58 GMİS'ten Dünya şampiyonu judocu Sönmez'e teşekkür Portekiz'de gerçekleştirilen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda dünya şampiyonu olan Zonguldaklı milli judocu Metin Sönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

17:29 Kdz. Ereğli'de toplu taşımaya zam geldi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerine yeni yıl ile birlikte zam yapılması konusu belediye meclisinde karara bağlandı.

17:27 Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ve Kasım ayları arasında kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon yapıldı.

16:30 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini bildirdi.

16:24 ZONGULDAK - Sultan öğretmenin başlattığı giyecek yardımı Diyarbakır'daki öğrencileri ısıtacak Zonguldak'ta sınıf öğretmeni Sultan Uzun'un başlattığı yardım kampanyasında toplanan giysi ve ayakkabılar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Elifuşağı İlkokulu öğrencilerine gönderildi.