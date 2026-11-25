Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Başsavcı Kapağan ve Adalet Komisyonu Başkanı Şeker, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kapağan ve Şeker'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.