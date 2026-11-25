Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West'in 13 yaşındaki kızı North West, Los Angeles'ta bir kayıt stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Müzik kariyerine adım atan North, yoğun göz makyajı, renkli saçları ve ağartılmış kaşlarıyla dikkat çekti.

ANNESİ VE BABASI ELEŞTİRİLDİ

Gotik tarzıyla dikkat çeken North West'in son görüntüleri tartışma yarattı. Henüz 13 yaşında olan North'un görünümü nedeniyle annesi Kim Kardashian ve babası Kanye West eleştirilerin hedefi oldu.

"BENİ YARGILAMAYIN"

North West, geçtiğimiz ay annesiyle birlikte katıldığı TikTok canlı yayınında tarzına yönelik eleştirilere yanıt vermişti.

North, "Şeytani değilim arkadaşlar. Bana şeytani demeyi bırakın. Sadece böyle giyinmeyi seviyorum diye beni yargılamayın. Bir kitabı kapağına göre yargılamayın" ifadelerini kullanmıştı.

North, kendisine yöneltilen eleştirilerin siyah diş aksesuarları ve piercinglerinden kaynaklandığını düşündüğünü de belirtmişti.