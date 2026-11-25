UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği kritik üç puanın yanı sıra önemli bir maddi kazanç da sağladı.

TEK GOLLE 2 MİLYON 100 BİN EURO KAZANDI

Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükselten Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de güncellendi. UEFA'nın galibiyet başına dağıttığı 2 milyon 100 bin euroluk ödülle sarı-kırmızılıların performans geliri 6 milyon 300 bin euroya ulaştı.

KASASINA 24 MİLYON 920 BİN EURO KOYMAYI GARANTİLEDİ

Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak 18 milyon 620 bin euro kazanmayı garantileyen Galatasaray, organizasyonda elde ettiği üç galibiyetle bu rakamı daha da yukarı taşıdı. Aston Villa galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden elde etmesi kesinleşen toplam gelir 24 milyon 920 bin euroya yükseldi.

BU RAKAM DAHA DA ARTACAK

Galatasaray'ın lig aşamasını tamamlayacağı sıraya göre alacağı ödül ve UEFA'nın yayın değeri üzerinden dağıtacağı gelir henüz bu rakama dahil edilmedi. Sarı-kırmızılıların kalan karşılaşmalarda elde edeceği sonuçlarla birlikte kazancını artırma fırsatı bulunuyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray, lig aşamasının kalan üç karşılaşmasında sırasıyla şu takımlarla mücadele edecek: