Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atandı. Atamanın duyulmasının ardından sosyal medyada paylaşılan veda mesajlarında, Çiçek’in görev süresi boyunca kentte yürüttüğü çalışmalar hatırlatıldı. Vatandaşlar, Vali Çiçek’in ayrılışını Kayseri için kayıp olarak değerlendirdi.

"ELİNİZİ SIKMAYI ÇOK İSTEDİM AMA NASİP OLMADI"

Görev süresi boyunca bağımlılıkla mücadelede önemli projelere imza atan, engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi ailelerle yakından ilgilenen Gökmen Çiçek’e “Sayın Valim” diye seslenen bir Kayserili, kendisiyle tanışmayı çok istediğini belirterek, “Kayserili bir vatandaş olarak sizinle bir gün bir yerde denk gelip elinizi sıkmayı çok istedim ama nasip olmadı” diye yazdı.

ERVA SPOR OKULLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Çocukların ve gençlerin sporla buluşması için ERVA Spor Okulları projesine öncülük eden Vali Çiçek, kadın kooperatiflerinin kurulmasına ve ürünlerinin satışa sunulmasına da destek verdi. Paylaşımında Çiçek’e Kayseri’ye gösterdiği ilgi ve ERVA Spor Okulları için teşekkür eden vatandaş, yeni görevinde başarılar diledi. Çiçek’i ileride İçişleri Bakanı olarak görmeyi temenni ettiğini de belirten vatandaş, “İnşallah bir sonraki görevinizde sosyal medya hesaplarınızda T.C. İç İşleri Bakanı yazısını görmek nasip olur” ifadelerini kullandı.

İşte Çiçek için yazılan veda mesajlarından bazıları:

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?

1978 Yılında Gebze’de doğan Gökmen Çiçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan ÇİÇEK; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan ÇİÇEK, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen ÇİÇEK; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü,10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı.

Kayseri Valisi olarak 18.05.2022 tarihinde görevine başlayan Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/398 sayılı kararla Şanlıurfa Valiliğine atandı.