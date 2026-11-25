Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın acı haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, evli ve 2 çocuk babası olan 41 yaşındaki Erarslan'ın ailesi yasa boğuldu.

ACI HABER KAYSERİ'DEKİ AİLESİNE VERİLDİ

Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi askeri helikopter, Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) şehadet haberi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Askeri yetkililerin verdiği acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ulaşmasıyla birlikte evden feryatlar yükseldi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Muhammed Nurullah Erarslan'ın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

5 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerini açıkladı. Şehit askerlerin isimleri şöyle: