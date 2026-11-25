UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gelen isimler arasında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı. Büyükekşi'nin stadyuma girerken görüntülenmesi, bazı futbolseverlerin sert tepkisine neden oldu.

STADYUMA GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi. Büyükekşi'nin stadyuma girdiği anlara ilişkin görüntüler, futbolseverler arasında tartışma yarattı.

FUTBOLSEVERLERDEN SERT TEPKİ

Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray maçına gitmesine tepki gösteren bazı futbolseverler, eski federasyon başkanının Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarına neden gitmediğini sorguladı.

"BU ADAM BU ÜLKEDE TFF BAŞKANLIĞI YAPTI"

Büyükekşi'nin görüntülerine tepki gösteren futbolseverler, "Adam fanatik Galatasaraylı", "Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına neden gitmiyor hiç?" ve "Bu adam bu ülkede TFF başkanlığı yaptı, helal olsun" şeklinde yorumlarda bulundu.