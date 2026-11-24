Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterde 5 askerin şehit olduğu haberinin ardından siyasetçiler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

CEVDET YILMAZ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı mesajda, “Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, “Acımız büyük” ifadelerini kullanarak şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi. Çelik, şehitlerin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazada 5 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Özel, “Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.

Dervişoğlu, “Kıymetli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DESTİCİ: AZİZ VE NECİP MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Destici, şehitlerin ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Hava Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı ve sabır diledi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Yeni Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi. Ağıralioğlu, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı mesajı iletti.

MAHİR ÜNAL: VATAN MÜDAFAASI EN MUKADDES VAZİFE

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, şehit askerler için yayımladığı mesajda, “Vatan müdafaasını hayatlarının en mukaddes vazifesi bilen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünal, “Rabbim şehitlerimizin makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” sözleriyle mesajını tamamladı.

EYÜP KADİR İNAN: MEKÂNLARI CENNET OLSUN

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da şehit askerler için yayımladığı mesajda, şehitlere Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

İnan, “Rabbim şehitlerimizin makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT'TAN TAZİYE MESAJI

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eskişehir'de askeri helikopter düştü. 5 askerimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazada 5 askerin şehit olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır diledi.