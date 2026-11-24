Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Çetin'in 89 yaşında hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar devletin farklı kademelerinde görev yapan, Dışişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen Çetin'in vefatının ardından siyasetçiler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

CEVDET YILMAZ: AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİNE KIYMETLİ HİZMETLER SUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Hikmet Çetin'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Çetin'in milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Bahçeli, Türkiye'nin millî birlik ve beraberliğine, uluslararası alanda temsil edilmesine ve kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve siyasi hayatımızda milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve TBMM başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen, Türkiye'nin millî birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, ülkemizin uluslararası camiada layıkıyla temsil edilmesine ve kalkınmasına katkıda bulunan, Türk milletine kıymetli hizmetler sunan eski CHP Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrendim."

Çetin'in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlayan yaşamına ve siyasi duruşuna da değinen Bahçeli, merhum siyasetçinin nezaketi, çalışkanlığı ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan yaklaşımıyla hafızalarda yer edineceğini ifade etti.

Bahçeli, mesajını "Merhum Çetin'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mensubu bulunduğu siyasi camiaya başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle tamamladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Çetin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Çetin'in ailesine, yakınlarına, sevenlerine, CHP ailesine ve millete başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

ÖZGÜR ÖZEL: SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı mesajda Hikmet Çetin'in devlet adamlığına, siyasi nezaketine ve demokrasi mücadelesine dikkat çekti.

Çetin'in kendileri için önemli bir yol arkadaşı olduğunu belirten Özel, özellikle 19 Mart sürecinde yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen mücadeleye destek verdiğini ifade etti.

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi.

En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi."

Özel, mesajının sonunda ise "Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

NUMAN KURTULMUŞ: DEVLETİMİZİN ÇEŞİTLİ KADEMELERİNDE GÖREV ÜSTLENDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Hikmet Çetin'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, Çetin'in devletin farklı kademelerinde önemli görevler üstlendiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

BÜLENT ARINÇ: KIYMETLİ BİR DEVLET ADAMI VE KADİM BİR DOSTUMDU

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Çetin'in vefatı üzerine yayımladığı mesajda, kendisiyle olan dostluğuna ve siyasi kişiliğine vurgu yaptı.

Çetin'in siyasi hayatı boyunca sergilediği nezaket ve uzlaşma kültürüne dikkat çeken Arınç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM 20. Başkanı, CHP eski Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş, Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilciliği görevini de üstlenmiş Hikmet Çetin'in vefatını derin bir teessürle öğrendim."

Arınç, Çetin'in kendisi için kıymetli bir devlet adamı ve kadim bir dost olduğunu belirterek, "Siyasi hayatı boyunca sergilediği nezaket, uzlaşma kültürü, engin devlet tecrübesi ve ülke meselelerine yaklaşımındaki olgunlukla her zaman saygıyla hatırlanacaktır" dedi.

Arınç, mesajını "Türk siyasetinde ve devlet hayatında müstesna bir yeri olan değerli dostuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle tamamladı.

Hikmet Çetin'in vefatının ardından farklı siyasi partilerden ve devlet kademelerinden gelen mesajlarda, Çetin'in devlet tecrübesi, siyasi nezaketi, uzlaşmacı kişiliği ve Türkiye'ye yaptığı hizmetler ön plana çıktı.