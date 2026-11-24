Okan Buruk, Aston Villa karşısında büyük bir sürprize hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hareketli ve dinamik bir hücum hattı kurdu. Genç forvet Deniz Gül'ün yerine Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov sürekli pozisyon değiştirerek forvet hattını güçlendirecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, golcü oyuncu Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattı için ezber bozan bir kurgu hazırladı.
DENİZ GÜL YERİNE HAREKETLİ HÜCUM HATTI
Tedavisi salonda devam eden ve henüz saha çalışmalarına başlayamayan Victor Osimhen'in forma giyemeyeceği maç öncesinde, genç forvet Deniz Gül'ün önceki karşılaşmalardaki performansından memnun kalmayan Buruk oyun sisteminde değişikliğe gitme kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı, İngiliz temsilcisi karşısında sabit bir santrfor yerine daha dinamik ve akışkan bir ön alan yapısı tercih edecek.
BARIŞ VE BATRAKOV DEĞİŞEREK OYNAYACAK
Teknik heyetin belirlediği plana göre karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov, maç boyunca sürekli pozisyon değiştirerek en uç bölgede görev yapacak.
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