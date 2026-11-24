UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, golcü oyuncu Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattı için ezber bozan bir kurgu hazırladı.

DENİZ GÜL YERİNE HAREKETLİ HÜCUM HATTI

Tedavisi salonda devam eden ve henüz saha çalışmalarına başlayamayan Victor Osimhen'in forma giyemeyeceği maç öncesinde, genç forvet Deniz Gül'ün önceki karşılaşmalardaki performansından memnun kalmayan Buruk oyun sisteminde değişikliğe gitme kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı, İngiliz temsilcisi karşısında sabit bir santrfor yerine daha dinamik ve akışkan bir ön alan yapısı tercih edecek.

BARIŞ VE BATRAKOV DEĞİŞEREK OYNAYACAK

Teknik heyetin belirlediği plana göre karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov, maç boyunca sürekli pozisyon değiştirerek en uç bölgede görev yapacak.