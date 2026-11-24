Ankara Yenimahalle'de otoparkta yol çöktü, hafriyat kamyonu sürücüsü mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'deki Acity AVM'nin açık otoparkında yolun çökmesiyle hafriyat kamyonu çukura düştü ve sürücü araçta mahsur kaldı. Sürücü kepçe yardımıyla kurtarılırken AVM yönetimi çevrede güvenlik önlemi aldı, ekipler kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışmaya başladı.
Ankara'da, bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki yol çökmesi, aracıyla birlikte çukura düşen hafriyat kamyonu sürücüsünün mahsur kalmasına neden oldu.
Yenimahalle'de yer alan 'Acity' isimli alışveriş merkezinin açık otoparkında yol çöktü. Oluşan çukurda 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonuyla mahsur kalan sürücü ise kepçe yardımıyla araçtan tahliye edildi. AVM yönetimi tarafından göçüğün olduğu bölgede güvenlik önemleri alınırken, ekipler tarafından kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışmalara başlandı.
Kaynak: İHA
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