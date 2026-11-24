Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bertuğ Yıldırım, takım kampında bulunduğu sırada evinin yakınlarında aslan görüldüğüne ilişkin telefon aldığını söyledi. İlk başta duyduklarına inanamadığını belirten genç futbolcu, daha sonra jandarma ekipleriyle iletişime geçerek ihbarda bulunduğunu anlattı.

KULLANDIĞI İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Bertuğ Yıldırım'ın evinde çalışan kadından bahsederken "Bizimle birlikte çalışan hanımefendi" ifadelerini kullanması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Milli futbolcunun çalışanına yönelik saygılı hitabı büyük beğeni topladı.

"HELAL OLSUN SANA KARDEŞİM"

Bertuğ Yıldırım'ın konuşmasındaki bu ayrıntıyı fark eden futbolseverler, genç futbolcuya övgü dolu yorumlarda bulundu. Yapılan yorumlardan birinde "Hizmetçi kadın için 'çalışan misafirimiz' diyor. Helal olsun sana kardeşim" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER KENDİ EVİNİN KAMERASINDAN ÇIKTI

Aslan olduğu düşünülen hayvana ait görüntülerin kendi evinin güvenlik kamerasından alındığını da açıklayan Bertuğ Yıldırım, sözlerini esprili bir şekilde "Eve dönünce belki ben de aslanı ararım." diyerek tamamladı.

Öte yandan İstanbul Valiliği, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını ve incelenen görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıklamıştı.