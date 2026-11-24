İtalya'nın başkenti Roma'da büyük sürüler halinde dolaşan sığırcık kuşları, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Kuş dışkıları nedeniyle araçlar ve sokaklar kirlenirken vatandaşlar şemsiyeyle önlem almaya başladı.

GÖKTEN KUŞ DIŞKISI YAĞIYOR

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre sürüler halinde uçan sığırcıklar, park halindeki araçları ve kaldırımları dışkılarıyla kapladı. Dışarı çıkarken kuş dışkılarından korunmak isteyen vatandaşlar, yağmur yağmadığı halde şemsiye kullanmaya başladı.

"KORKU FİLMİ GİBİ"

Yaşanan durumdan şikayetçi olan bölge sakinleri, "Bombardıman altındayız, gökten dışkı yağıyor" ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşlar ise yaşadıklarını korku filmine benzetti.

HER YIL ROMA'YA GELİYORLAR

Göçmen kuş türlerinden olan sığırcıklar, sonbahar aylarında Roma'da büyük sürüler halinde toplanıyor. Gökyüzünde oluşturdukları şekillerle dikkat çeken kuşlar, bıraktıkları dışkılar nedeniyle kent yaşamını da olumsuz etkileyebiliyor.