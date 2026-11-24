Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) referans faiz oranını yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e düşürmesiyle kredi kartı faizleri yeniden hesaplandı. 1 Aralık 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ödeyeceği faiz azalacak. Yeni faiz oranları, kart sahiplerinin dönem borçlarına göre farklılık gösterecek.

30 BİN LİRANIN ALTINDA BORCU OLANLAR

Kredi kartında dönem borcu 30 bin liranın altında olanlar için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e düşecek. Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e gerileyecek.

30 BİN İLE 180 BİN LİRA ARASINDA BORCU OLANLAR

Dönem borcu 30 bin lira ile 180 bin lira arasında olan kredi kartı kullanıcıları için azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e inecek. Bu gruptaki kart sahiplerine uygulanacak azami gecikme faizi ise yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e düşecek.

180 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BORCU OLANLAR

Dönem borcu 180 bin liranın üzerinde bulunan kredi kartı kullanıcıları ile kurumsal kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e gerileyecek. Azami gecikme faiz oranı da yüzde 4,55 yerine yüzde 4,38 olarak uygulanacak.

NAKİT AVANS VE EK HESAP FAİZLERİ DE DÜŞECEK

Faiz indirimi yalnızca kredi kartı alışveriş borçlarıyla sınırlı kalmayacak. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) azami akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.

YABANCI PARA İŞLEMLERİNDE DE İNDİRİM

Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya gerileyecek.

ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DA DEĞİŞMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenlemesi kapsamında kredi kartlarında asgari ödeme oranları da kart limitine göre yeniden belirlenmişti. Limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda yüzde 20, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin liraya kadar olan kartlarda yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 oranı uygulanıyor.