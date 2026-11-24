ASAL Araştırma'nın 28 ilde 2 bin 5 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu. Katılımcıların yüzde 57,1'i ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığını ilk sırada gösterdi. Ekonomik sorunları yüzde 8,8 ile fon krizi, yüzde 7,4 ile adaletsizlik takip etti.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA

ASAL Araştırma'nın Kasım 2026 araştırmasında katılımcılara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 57,1'i ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığını Türkiye'nin en önemli sorunu olarak gösterdi. Listenin ikinci sırasında yüzde 8,8 ile fon krizi, üçüncü sırasında ise yüzde 7,4 ile adaletsizlik yer aldı.

FON KRİZİ İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Araştırmada işsizlik yüzde 5,2 ile dördüncü sırada bulunurken, eğitimi sorun olarak görenlerin oranı yüzde 4,4 oldu. Ahlak yüzde 3, emekli maaşları ve asgari ücret yüzde 2,8, yolsuzluk ise yüzde 2,5 olarak ölçüldü. Güvenlik ve terör başlığını Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görenlerin oranı yüzde 1,6'da kaldı.

İŞTE ARAŞTIRMANIN TÜM SONUÇLARI

Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle sıralandı:

Ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı: yüzde 57,1

Fon krizi: yüzde 8,8

Adaletsizlik: yüzde 7,4

İşsizlik: yüzde 5,2

Eğitim: yüzde 4,4

Diğer: yüzde 4

Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 3,2

Ahlak: yüzde 3

Emekli maaşları/Asgari ücret: yüzde 2,8

Yolsuzluk: yüzde 2,5

Güvenlik/Terör: yüzde 1,6

ARAŞTIRMA 28 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASAL Araştırma'nın çalışması, 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. NUTS-2 bölgeleme sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde yapılan araştırmaya 2 bin 5 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın yüzde 95 güven düzeyindeki hata payı ±2,43 olarak açıklandı.