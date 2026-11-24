Anıtkabir'de çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma dönüştü. Anıtkabir'i ziyaret eden bir vatandaş, burada karşılaştığı cübbeli, sakallı ve tesbihli bir kişiyle sohbet etti. Atatürk hakkındaki düşüncelerini soran vatandaş, aldığı yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NI BİRLİKTE VERDİK"

Fotoğrafı çeken kişi, Anıtkabir'de gördüğü kişinin yanına giderek kendisini tanıttığını ve sohbet sırasında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşüncelerini sorduğunu anlattı. Paylaşımda aktarılanlara göre, söz konusu kişi soruya şu yanıtı verdi: "Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdik, Mustafa Kemal liderlik etti. Bizi şucu bucu, bunu giyiyor, sakallı sakalsız diye yıllardır böldüler! İlk defa ziyaret etmedim, dualarımız ecdadımız için bir, başka Türkiye yok..."

"ÖNEMLİ OLAN GİYİM KUŞAM DEĞİL"

Fotoğrafının paylaşılması için izin isteyen vatandaşın aktardığına göre, cübbeli ve sakallı kişi yüzünün görünmemesini istedi. Paylaşımda bu kişinin, "Yüzümü lütfen verme, konuşmamızı aktarabilirsin, biz biriz. Önemli olan giyim kuşam değil, neye ne tepki verdiğimiz, düşünce ve tepkilerimizdir" dediği belirtildi.