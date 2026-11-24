Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcının, 2027 yılında yüzde 27,83 oranında artması bekleniyor. Buna göre 54 bin 258 lira olan kayıt ücretinin yaklaşık 15 bin 100 liralık artışla 69 bin 358 liraya ulaşması öngörülüyor.

YENİ HAT ALACAKLAR DA DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Yeni yılda cep telefonu kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer artış ise özel iletişim vergisinde yaşanacak. Yeni telefon hattı açılışlarında ilk abonelik tesisi için alınan 700 liralık özel iletişim vergisinin 894,81 liraya yükselmesi bekleniyor.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN MALİYETİ ARTACAK

Öngörülen artışın uygulanmasıyla birlikte yurt dışından cep telefonu getirerek Türkiye'de kullanmak isteyen vatandaşların kayıt için ödeyeceği tutar 70 bin liraya yaklaşacak.

IMEI NEDİR, NE İŞE YARAR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), Türkçe karşılığıyla Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği, cep telefonlarının kimliğini belirleyen 15 haneli benzersiz bir numaradır. Cihazların mobil şebekelerde tanınmasını sağlayan IMEI numarası, kayıp ve çalıntı telefonların tespit edilmesinde de kullanılır. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de yasal kullanım süresi sonrasında mobil şebekelere bağlanabilmesi için IMEI kaydının yapılması ve belirlenen harcın ödenmesi gerekiyor. Telefonun IMEI numarası, arama ekranına *#06# yazılarak öğrenilebiliyor.