Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul ve Bursa'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışı sağanak ve dolu yağışı görülürken Bursa'da sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İSTANBUL'DA LODOSUN ARDINDAN KARLA KARIŞIK SAĞANAK BAŞLADI

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Küçükçekmece'de dışarıda bulunan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da çevredeki iş yerlerine ve bina girişlerine yöneldi.

Bazı ilçelerde ise karla karışık sağanak yağış etkili oldu.

ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ'DE DOLU YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Arnavutköy ve Silivri'de fırtınayla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede yoğunlaşan dolu nedeniyle iki ilçede de bazı yollar beyaza büründü. Silivri'de doluya yakalanan vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşarken o anlar kameralara yansıdı.

BURSA'DA RÖGARLAR TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bursa'da ise akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde rögarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tentelerine ve bina girişlerine sığındı.

METRO İSTASYONLARINI SU BASTI

Bursa'daki şiddetli yağış toplu ulaşım noktalarını da etkiledi. Bazı metro istasyonlarının su altında kaldığı anlar kameralara yansıdı. İstasyon girişlerinde ve iç bölümlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yolcular güçlük yaşadı.

Kentte sağanakla birlikte peş peşe çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.