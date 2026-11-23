Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de kritik konu başlıkları ele alındı. Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması, savunma sanayii, iç politika ve diplomasideki gelişmeler Kabine toplantısında ele alındı. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Güncellenen orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. 2027 bütçemizin halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunmasını ve güçlendirmesini hedefleyen bütçe görüşmeleri Gazi Meclisimizde devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'na yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ve muhalefet partiler arasındaki farkı çok net ortaya koymaktadır. Bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında sadre şifa olacak hiçbir şey yapmıyor. Fikir üretemeyen muhalefetin notunu milletimizin vereceğine inanıyorum.

"TÜRKİYE ÖNÜNE ÇIKAN ENGELLERİ İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMI SAYESİNDE AŞMIŞTIR"

Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. Türkiye önüne çıkarılan pek çok engeli istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bu günlere taşımıştır. Güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Türkiye başta 70'ler ve 90'lar olmak üzere yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı kötü günlerini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

"IMF'NİN KAPISINI ÇALMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ GÜNLERİ HATIRLIYORUZ"

IMF'nin kapısını çalmak zorunda olduğumuz günleri hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi bu duruma hamdolsun düşürmedik. Ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamına kast eden nice teşebbüsü püskürttük. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Savunma, diplomasi, eğitim, ulaştırma, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık.

"İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI OLAN İLK ÜLKEYİZ"

Cuma günü savunma sanayi alanında tarihi bir gün yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı TSK'nın emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Ejderha adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı ASELSAN'ın 51. kuruluş yıldönümünde 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla orduların baş belası hale gelen dronları yakan görünmez dalgalar var. Bu iki önemli gelişme Türkiye'nin potansiyeline, savunma sektöründe kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli olduğunu göstermiştir.

"SAVUNMA SANAYİNDE DURMA LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini çok daha güçlüsünü de yapacağız. Daha güvenli gelecek istiyorsak, savunma sanayinde daha fazlasını başarmak durumundayız. Balıklar ürküyor diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam dayanışmayla hareket etmesidir. Savunma sanayinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir.

"ANTALYA, EN GENİŞ KATILIMLI COP ZİRVESİ OLDU"

Ekim ayının son günleriyle Kasım ayı dünyada bütün gözlerin ülkemize çevrildiği bir zaman dilimi oldu. Aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. liderler zirvesini Ankara'da büyük başarıyla gerçekleştirdik. Ardından BM İklim Değişikliği Konferansı'nın 31. sine Antalya'da ev sahipliği yaptık. COP31 bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantıydı. Ülkemize yakışır başarıyla toplantıyı icra ettik. COP31 tüm katılımcıların takdirini topladı. Konferans 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP zirvesi olarak tarihe geçti.

Son gün ülkeler tarafından yapıcı tavır sergilenip, çatı kararda mutabakata varılabilseydi tabii ki daha iyi olacaktı. Ama her hâlükârda bir sonraki müzakereler için kıymetli bir zemin oluştu. 95 ülke ve 7 uluslararası kuruştan toplam 102 lider, 300'ü aşkın bakanı iştirak ettiği zirvenin dünyada yankısı büyük oldu. Resmi heyetler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerden yaklaşık 2 bin kişilik zirve takip edildi. 26 bin personel COP31 için sahada özveriyle görev yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

ÇİN'LE 15 MİLYAR DEĞERİNDE MUTABAKAT ZAPTI

Sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil COP31'i ekonomimiz açısından en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çin'le yaklaşık 15 milyar değerinde mutabakat zaptı imzalandı. Suudi Arabistan'la elektrik projelerindeki işbirliklerimizi derinleştirirken Kanada ile yeni teknolojide karşılıklı adımlar attık. Zirve'nin Antalya'mızda oluşturduğu 2 milyar dolarlık ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle 2 katına çıkacağına inanıyoruz.

Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'ni insanlığın hizmetine sunduk. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Görüşmelerimizde iklim kriziyle birlikte ikili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ele aldık. Farklı sebeplerle görüşme imkanı bulamadığımız konuklarımızla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey görüştü. COP31 vesilesiyle ülkemize gelen Katar Emiri ile İstanbul'da görüştük. Komite toplantımızı Türkiye-Katar savunma anlaşması dahil 5 yeni belge imzalayarak taçlandırmış olduk. Ertesi gün Bolivya Devlet Başkanı ile bir araya geldik. Bolivya'yla savunma sanayinde ciddi işbirliği potansiyelimizin olduğunu gördük. İnşallah bu potansiyeli karşılıklı adımlarla harekete geçireceğiz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ İLMEK İLMEK DOKUYORUZ"

Bir devlet projesi olan terörsüz Türkiye sürecimizi ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerletiyoruz. Üzerine titrediğimiz süreçte herhangi yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz. Bu hassasiyetimizin müspet neticelerini görüyoruz. Sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Suriye'de Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni dönem başladı. İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleşmeye amaçlayan İsrail patentli girişimler boşa çıktı. Allah'a şükürler olsun son 2 yıldır terör saldırısı sebebiyle tek vatan evladı hayatını kaybetti. Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkari'den Şırnak'a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır'ın 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor.

"TÜRKİYE KAYNAKLARINI ÇOK DAHA VERİMLİ KULLANACAK"

Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller tek tek ortadan kalkıyor. Terör tehdidinden ötürü hep beraber kaybederken şimdi huzur ve güvenlik ortamında hep beraber kazanıyoruz. Güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Türkiye kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkanına kavuşmaktadır. Son 30 yılda 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış ülke için bu tek başına büyük kazanımdır. Anaların, babaların gülmesi, çocukların, gençlerin umutla dolması için bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki; ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı.

"BU MİLLET ARTIK KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omzumuzdaki emanetin gayet farkındayız. Bu sürecin başarısı yüreğimizi kalbimizi hatta gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik politikalarından ibaret değil. Terör sorunu ortadan kalktığında Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak. Önümüzde sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması gibi birçok meselemiz var ve olacak. Dünya değiştikçe Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecek. Silah ve şiddet devreden çıktıkça meselelerimizin çözümü daha da kolaylaşacak.

"SİYASETTE OYUN BOZANLIK OLMAZ"

Türk siyasetinde 467 ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz. Bir defa milleti temsil görevi olan herkes şunu anlamalı. Sıkılı yumruklarla demokrasi yapılmaz. Siyasette oyun bozanlık olmaz. Köprüleri atmak olmaz. Ergen heveslerle hareket edip, mızıkçılık yapmak olmaz. Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir, mutabakattır. Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en yeni siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerlemek niyetindeyiz. Böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine izin vermeyiz. Muhalefet siyasi aktivizm değildir. Milletin ve memleketin çıkarları söz konusu olduğunda mesuliyet duygusuyla hareket etmektir.

"SÜRECE KÖSTEK OLAN HESABINI MİLLETİMİZE VERECEK"

İlk fırsatta faşizme dümen kıran muhalefetten ne ülkeye ne millete hayır gelir. Zorla güzellik olmaz. Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir. Biz süreç nasıl başladıysa bugünlere nasıl geldiyse menziline varana kadar öyle devam etmesini arzu ediyoruz. Hafta sonu son derece güzel haberler aldık. 14 mağaranın daha boşaltılması sağlandı. Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. Meclis başkanımız siyasi parti gruplarına ziyaretlerini tamamladı. İzleme Komisyonu'na üye davet yazıları bu hafta içinde gönderilecek. Bir tek geri adım atmadan sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meselenin tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları grup toplantılarımızı kapsamlı şekilde yapmıştık. Adalet Bakanlığımız, ekonomi kurmaylarımız çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Biz de açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu vesile ile kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."