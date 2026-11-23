Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi. Ons gümüş yüzde 4,05 değer kazanarak 42,70 dolara ulaşırken, Morgan Stanley'nin 2027 yılının ikinci yarısı için açıkladığı 71,40 dolarlık fiyat tahmini dikkat çekti. Bankanın beklentisi, cuma günkü kapanış fiyatı baz alındığında gümüşte yaklaşık yüzde 74'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

GÜMÜŞ BİR HAFTADA YÜZDE 16 DEĞER KAYBETTİ

Değerli metaller piyasasında haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket öne çıktı. Gümüşün ons fiyatı 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yüzde 4,05 yükselerek 42,70 dolara ulaştı.

Cuma günkü kayıpların ardından gelen yükselişe rağmen gümüş, son bir haftalık performansta önemli ölçüde geriledi. Bir hafta önce 48,80 dolar seviyelerinde işlem gören değerli metal, cuma gününü yaklaşık 41 dolardan tamamladı. Böylece bir haftalık kayıp yaklaşık yüzde 16'ya ulaştı. Ocak ayında 121,58 dolara kadar yükselen gümüş, zirve seviyesinden önemli ölçüde uzaklaşırken 2026 yılı genelinde sert fiyat dalgalanmaları yaşadı.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, GÜMÜŞE ALIM GELDİ

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim etkili oldu. Yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcıların Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talep desteklendi. Bu gelişmelerin ardından gümüş fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde güçlü bir toparlanma görüldü.

GÜMÜŞ YATIRIM ÜRÜNLERİNE YENİDEN PARA GİRİŞİ

Küresel gümüş yatırım ürünlerinde de yeniden para girişleri yaşanmaya başladı. 2026'nın ilk yarısında görülen çıkışların bir bölümü telafi edilirken, haziran sonundan 3 Kasım'a kadar söz konusu ürünlere toplam 24 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

MORGAN STANLEY'DEN 71,40 DOLAR TAHMİNİ

Gümüş piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerden biri Morgan Stanley'den geldi. Banka, gümüşün 2027 yılının ikinci yarısında ons başına 71,40 dolara ulaşmasını bekliyor. Cuma günkü yaklaşık 41 dolarlık kapanış fiyatı baz alındığında bu tahmin, gümüşte yaklaşık yüzde 74'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte Morgan Stanley, endüstriyel talepteki zayıflık nedeniyle gümüşün performansının altının gerisinde kalabileceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ UYARISI

Goldman Sachs ise gümüş fiyatları açısından farklı bir risk unsuruna dikkat çekiyor. Bankaya göre Fed'in 2027'nin ilk aylarına kadar faiz artırımlarını sürdürmesi, gümüşe yönelik yatırımcı talebini sınırlayabilir. Banka, gümüşün faiz getirisi sağlamamasının yüksek faiz ortamında yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine neden olabileceğini vurguluyor.

Böylece gümüş piyasasında bir tarafta Morgan Stanley'nin 71,40 dolarlık yükseliş beklentisi, diğer tarafta yüksek faiz ve zayıf endüstriyel talebe ilişkin riskler öne çıkıyor.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR