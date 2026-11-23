doğrucu davut:

o bıçak son radde... o bıçağa kadar sağlıklı ahlaklı bir baba kız ilişkisi oluşsaydı ne kız o eteği giyerdi ne baba uyarırdı ne kız bıçaklardı. çocuklara sevgi ile merhamet ile hatta saygı ile terbiye etmek gerek hem de dünyaya geldikleri ilk andan itibaren

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