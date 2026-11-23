Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada milyonlarca vatandaşı ve dijital konaklama sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli kanun teklifini görüşecek. Genel Kurulda ele alınacak düzenlemeyle 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsaması beklenen teklifin yanı sıra yabancı dijital konaklama platformlarına 5 milyon liralık izin belgesi zorunluluğu getirilmesi de gündemde.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 24 Kasım Salı günü başlayacak. Görüşülecek düzenlemeler arasında, geçmiş yıllardan kalan genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesini öngören teklif de bulunuyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmesi planlanıyor.

Düzenleme yalnızca ana para borçlarını değil, bu borçlara bağlı gecikme cezalarını ve gecikme zamlarını da kapsayacak. Böylece belirtilen dönemden kalan prim borçları ile bunlara ilişkin feri alacakların tamamının silinmesi hedefleniyor.

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 1 milyon kişinin geçmiş dönem GSS borcundan kurtulacağı tahmin ediliyor.

GECİKME CEZALARI VE ZAMLARI DA KAPSAMDA

GSS borçlarına ilişkin düzenlemede en dikkat çeken ayrıntılardan biri, gecikme cezası ve gecikme zammının da kapsamda bulunması oldu.

Teklife göre 1 Ocak 2017 öncesine ait olup bugüne kadar ödenmemiş primler için tahsilat yapılmayacak. Bu borçlardan kaynaklanan gecikme cezaları ve zamlarının da tahsilinden vazgeçilecek.

Ancak düzenleme henüz kanunlaşmadı. Borçların silinmesine ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA 5 MİLYON LİRALIK BELGE ŞARTI

Meclisin gündemindeki bir diğer önemli düzenleme ise yabancı dijital konaklama platformlarını ilgilendiriyor.

Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ne göre Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı dijital konaklama platformlarının ilgili Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.

İzin belgesi için 5 milyon lira ücret ödenmesi öngörülürken, bu tutar her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde yabancı platformlar, faaliyetlerini sürdürebilmek için belirlenen izin koşullarını yerine getirmek zorunda kalacak.

İZİN BELGELERİ 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Teklif kapsamında yabancı dijital konaklama platformlarına verilecek izin belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi.

Belgelerin başka kişi veya şirketlere devredilmesine izin verilmeyecek. Sürenin dolmasının ardından faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden izin alınması gerekecek.

UYUŞMAZLIKLARDA TÜRK MAHKEMELERİ YETKİLİ OLACAK

Teklif, yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıklara ilişkin hükümler de içeriyor.

Buna göre izin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklarda yalnızca Türk hukuku uygulanacak. Söz konusu uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının ilgili işlemlerine ilişkin hukuki süreçlerin Türk mevzuatı kapsamında yürütülmesi amaçlanıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA 500 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeyle yabancı dijital konaklama platformlarına teknik yükümlülükler de getirilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmayan veya bunları çalışır durumda bulundurmayan platformlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu yükümlülüklerle platformların faaliyetlerinin belirlenen teknik koşullara uygun şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

GÖZLER TBMM'DEKİ GÖRÜŞMELERDE

24 Kasım'da başlayacak Genel Kurul çalışmalarında her iki teklifin de ele alınması bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren GSS borcu düzenlemesi ile yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik yeni yükümlülüklerin yürürlüğe girebilmesi için Meclisteki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.