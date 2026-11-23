ABD'de son dönemde peş peşe yaşanan teknik arızalara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinden Delta Air Lines'ın uçuş güvenliği için kullanılan otomatik hesaplama sisteminde arıza meydana geldi. Şükran Günü tatili öncesinde yaşanan kriz nedeniyle yaklaşık 2 bin uçuş gecikirken, yüzlerce yolcu havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Şirket arızanın giderildiğini açıklasa da uçuşlardaki aksamalar saatlerce devam etti.

HAVACILIKTA KAOS BİTMİYOR

ABD'de 13 Kasım'da yaşanan ve ülke genelindeki uçuşları durma noktasına getiren teknik arızanın etkileri henüz unutulmamışken, bu kez Delta Air Lines'ta sistem krizi patlak verdi.

22 Kasım Pazar günü meydana gelen arıza, uçakların kalkış öncesinde ağırlık ve denge hesaplamalarını yapan otomatik sistemi etkiledi. Uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip sistemin devre dışı kalması üzerine şirket, uçakları güvenli şekilde havalandırabilmek için hesaplamaları manuel yöntemlerle gerçekleştirmeye başladı.

YAKLAŞIK 2 BİN UÇUŞ GECİKTİ

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre pazar akşamına kadar Delta Air Lines'ın yaklaşık 2 bin uçuşunda gecikme yaşandı. Bu sayı, şirketin günlük uçuşlarının yaklaşık yüzde 58'ine karşılık geldi.

Uçuşların yaklaşık yüzde 3'ü ise iptal edildi. Şirket, gecikme ve iptallerin yaklaşık yüzde 70'inin teknik arızadan, geri kalanının ise olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını açıkladı.

DÜNYANIN EN YOĞUN HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

Arızanın en yoğun hissedildiği noktalardan biri, Delta Air Lines'ın ana merkezi olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı oldu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaşanan sorun nedeniyle bazı uçuşlar için geçici kalkış durdurma kararı aldı. Karar daha sonra kaldırılırken, gecikmeler gün boyunca devam etti.

FAA, sorunun hava trafik kontrol altyapısından değil, doğrudan hava yolu şirketinin kendi sisteminden kaynaklandığını bildirdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Delta Air Lines, teknik ekiplerin otomatik sistemi yeniden çalışır hale getirdiğini duyurdu. Ancak arızanın giderilmesine rağmen biriken uçuş gecikmelerinin etkisi sürdü.

Şirket, mağdur olan yolculardan özür dileyerek ihtiyaç duyanlara alternatif uçuş, yemek ve konaklama desteği sağlandığını açıkladı. İptal edilen uçuşlar için ücret iadesi seçeneği de sunuldu.

GÜNLER ÖNCE 18 BİNDEN FAZLA UÇUŞ ETKİLENMİŞTİ

ABD havacılığı, kasım ayı boyunca yaşanan teknik aksaklıklarla mücadele ediyor.

13 Kasım'da FAA'nın iletişim altyapısında meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar dört saatten uzun süre durdurulmuştu. Bu krizden 18 binden fazla uçuş ve yaklaşık 1 milyon yolcu etkilenmişti.

Birkaç gün sonra United Airlines da teknik sorun nedeniyle uçuşlarında gecikmeler yaşamıştı.

Son olarak Delta Air Lines'ta ortaya çıkan arıza, ABD havacılık sektöründe kısa aralıklarla yaşanan teknik kesintilere bir yenisini ekledi. Ancak yetkililer, olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu açıklamadı.