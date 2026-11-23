Erzincan'da pazarlarda satışa sunulan Üzümlü Sarucu, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. İlçeye özgü Cimin üzümü ve ceviz kullanılarak hazırlanan, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan ürünün kilogram fiyatı 1.700 ila 1.800 lira arasında değişiyor.

ANTRİKOTTAN 400 LİRA DAHA PAHALI

Kentte kıymanın kilogramı 880, kuşbaşı etin 960, but etinin 980, kemikli etin 780, antrikotun ise 1.400 liradan satılıyor. Sarucun kilogram fiyatı, antrikottan 300 ila 400 lira daha yüksek seviyede bulunuyor.

Kuşbaşı etle arasında 740 ila 840 lira, but etiyle ise 720 ila 820 lira fiyat farkı oluşuyor. Bir kilogram saruç almak isteyen tüketiciler, yaklaşık iki kilogram kıyma fiyatını gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

YARIM KİLOSU BİR KİLO KIYMA FİYATINA ULAŞTI

Ürünün daha küçük miktarlardaki satış fiyatı da etle yarışıyor. Sarucun 250 gramı 425 ila 450 liradan, yarım kilogramı ise 850 ila 900 liradan satılıyor.

Kilogramı 880 lira olan kıymayla karşılaştırıldığında, yarım kilogram sarucun fiyatı neredeyse bir kilogram kıymaya denk geliyor. Böylece yöresel ürün, Erzincan'da satışa sunulan et çeşitlerinin tamamından daha yüksek kilogram fiyatına sahip oluyor.