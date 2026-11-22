Kadıköy'de akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeki otomobilin açılır tavanından dışarı çıkan kadın, dans etmeye başladı. Trafikteki tehlikeli davranış, can güvenliğini hiçe sayması nedeniyle tepki çekebilecek görüntüler ortaya çıkardı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE DANS ETTİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte ilerleyen bir otomobilde tehlikeli anlar yaşandı. Bir kadın, hareket halindeki aracın açılır tavanından vücudunu dışarı çıkararak dans etmeye başladı. Otomobil yoluna devam ederken kadın da dansını sürdürdü. Aracın hareket halinde olması ve kadının vücudunun büyük bölümünün dışarıda bulunması, yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Kadının bir kolunu havaya kaldırarak dans ettiği, ardından iki elini başının üzerine götürdüğü görüldü.

HEM KENDİNİ HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Kadının seyir halindeki otomobilde sergilediği davranış, trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturdu. Aracın ani fren yapması, sert şekilde manevra gerçekleştirmesi veya başka bir araçla çarpışması durumunda kadının dengesini kaybederek yaralanma tehlikesi bulunuyordu. Emniyet kemerinin koruması dışında kalan kadın, otomobilin açılır tavanından dışarı çıkarak kendi güvenliğini riske attı.