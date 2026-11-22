Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iş insanı Emrullah Turanlı'nın kendisini hedef alan iddialarına kapsamlı bir açıklamayla yanıt verdi. Turanlı ile hiçbir görüşme gerçekleştirmediğini söyleyen Arınç, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"BU SEVİMSİZ ADAMLA HİÇBİR ZAMAN BİR ARAYA GELMEDİM"

Emrullah Turanlı'nın bir televizyon programında dile getirdiği iddialara tepki gösteren Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, açıklamasına şu sözlerle başladı: "Bir televizyon kanalında hakkımda ileri tutar yanı olmayan, nedenini de gayet iyi anlayabildiğim, kimlerin kayığına su taşıdığının da farkında olduğum bazı iddialar ortaya atıldığına şahit oldum. Bunun üzerine birkaç kelam etme gereği hasıl oldu."

Turanlı'nın programda Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül hakkında da suçlamalarda bulunduğunu belirten Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisinin konuyla ilgisi olmadığını ifade etti: "İddiaların sahibi Emrullah Turanlı, programdaki konuşmasının yüzde doksanında Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül aleyhinde ağır ithamlarda bulunuyor, onlara hücum ediyor. O sırada da hiç gereği yokken benim ismimi veriyor. Benimle ilgili konunun bir kelimesi bile doğru değildir. Ben kendisiyle bir kare fotoğraf bile çektirmedim, kahve içmedim, bir araya gelmedim. Esasen bu sevimsiz adamla hiçbir zaman bir araya gelmedim ve gelmek de istemem. Çünkü hakkında çok kötü şeyler duymuştum."

KIBRIS'TAKİ HAVALİMANI PROJESİNİ ANLATTI

İddiaların merkezindeki KKTC havalimanı projesine açıklık getiren Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 2013-2015 yılları arasında Kıbrıs'tan sorumlu başbakan yardımcılığı görevini yürüttüğünü hatırlattı. Bu dönemde havalimanının yeni terminal binasının açılışına resmi sıfatıyla katıldığını belirten Arınç, projeyi üstlenen Terminal Yapı'nın sahibi Alp Delimollaoğlu'nu çocukluğundan beri tanıdığını söyledi. Havalimanı projesinde herhangi bir usulsüzlüğe karışmadığını savunan Arınç, açılış törenine Delimollaoğlu'nun daveti üzerine katıldığını ifade etti.

TURANLI İLE İLGİLİ DAVA İDDİASINI ANLATTI

Konuyla ilgili Alp Delimollaoğlu ile görüştüğünü belirten Arınç, Turanlı'nın havalimanı projesine ortak olmak istediğini ve taraflar arasında sözleşme yapıldığını aktardı. Arınç, Delimollaoğlu'nun kendisine verdiği bilgileri şu sözlerle anlattı: "Bu iş için Emrullah Turanlı da geldi; ben de bu işe gireceğim ve ortak olacağım, dedi. Biz de peki dedik."

"KENDİSİ HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Emrullah Turanlı'nın neden kendisinin adını verdiğini sorguladığını belirten Arınç, görüştüğü kişilerin değerlendirmelerini de aktardı. Arınç, Turanlı'ya yönelik tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "Bugün temas ettiğim insanlara, "Emrullah Turanlı benim ismimi niye vermiştiri?" diye sorduğum zaman; bir "Aç kalmıştır" diyorlar, iki "Zor durumda kalmıştır" diyorlar, üç de "Mutlaka birilerine yaranmak için bunu işin içerisine katmıştır" diyorlar. Kötü bir insandır, kendisinden her türlü şey beklenir. Onunla iş yapıp da iflas etmeyen bir insan da yokmuş iş dünyasında." Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden eski TBMM Başkanı, "Kendisi hakkında iftiradan dolayı tazminat davası da mutlaka açacağım." dedi.