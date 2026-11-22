Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibin Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

''THE END''

Galatasaray’ın kazandığı haftada kaybedilen 2 puanı öne çıkaran Ersun Yanal, paylaşımında "Galatasaray'ın bugün zor da olsa kazanmayı başardığı haftada, Fenerbahçe kendi eliyle şampiyonluk defterini kapatmış ve "The End" demiştir." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kocaelispor karşısında tabelanın 2-2'ye gelmesi kimseyi kandırmasın; bu sonuç sarı-lacivertliler adına kazanılmış bir puan değil, kaybedilmiş bir sezonun resmî ilanıdır. Galatasaray'ın bugün zor da olsa kazanmayı başardığı haftada, Fenerbahçe kendi eliyle şampiyonluk defterini kapatmış ve "The End" demiştir. Mesele yalnızca kaçan iki puan değil, sahaya konan akıl tutulmasıdır. Akan oyunda üretkenlikten uzak, pozisyon kalitesi yerlerde sürünen ve şampiyonluk iddiası taşıyan bir takım ciddiyetinden fersah fersah uzak bir görüntü vardı. Duran toplar olmasa, Fenerbahçe'nin rakip kalede tehlike yaratmaya dahi mecali yoktu."

"Maçın sonundaki istatistikler sahadaki bu garabetin en net belgesiydi. Fenerbahçe 465 pas yapmış, yüzde 86 isabet bulmuş; ancak bu pasların tamamı rakip savunmayı gıdıklamaktan öteye geçemeyen, yana ve geriye oynanan etkisiz bir top çevirmeden ibaretti. 16 orta girişiminden sadece birinin yerini bulması, ikili mücadelelerde 40-35, hava toplarında 7-4 geride kalınması, sahadaki mücadelenin ve isteğin ne seviyede olduğunu suratımıza çarpıyor. Topa sahip olmak oyunu kontrol etmek değildir; Fenerbahçe topa sahip oldu ama oyuna asla hükmedemedi."

"SONUÇ KAÇINILMAZDI!"

"Bu çöküşün temelinde göz göre göre yapılan kadro planlaması hataları yatıyor. Takımın en önemli kilit açıcılarından Talisca'nın gönderilmesi, üzerine orta sahaya iki yönlü oynayabilen, hücum özelliği yüksek bir sekiz numara takviyesinin yapılmaması takımın bütün üretim merkezini felç etti. Fred'in gidişiyle zaten daralan orta saha rotasyonu, yaratıcılıktan uzak ve savunma ağırlıklı profillerle doldurulunca hücumla savunma arasındaki bütün köprüler yıkıldı."

"Üstelik kanat beklerinin defansif karakterli olduğu bilinmesine rağmen, ön bölgedeki yapının hem sayıca kısıtlı hem de birbirinin kopyası, tek tip oyuncularla kurulması Fenerbahçe'yi kendi kurduğu tuzağa hapsetti. Savunmayı genişletecek, çizgiye inecek ya da merkezden delici koşular atacak çeşitlilik ortadan kalktı. Böyle bir düzende, bu takımın gol umudu olarak alınan Lukaku'nun böylesine erken oyundan çıkarılması da teknik heyetin çaresizliğinin ve sezon başından beri hiçbir B planı çalışılmadığının açık itirafı oldu."

"DUVARA TOSLADI"

"Milli aradan önce de açıkça dikkat çektiğimiz üzere; Çorum, Kocaeli, Göztepe ve Trabzonspor virajları Fenerbahçe'nin gerçek seviyesini gösterecek en kritik eşiklerdi. Çorum deplasmanındaki galibiyet, Eyüpspor maçının skoru ve Rizespor karşısındaki 3-0'lık sonuç sadece göz boyamaktı. O maçlarda da ortada şampiyonluk oynayan bir takım oyunu yoktu; sadece tabeladaki skorlar gerçeklerin üzerini örtüyordu. Asensio'nun sakatlık sürecinin yönetilememesi ve Kerem, İrfan Can, Oğuz gibi oyunculara istikrarlı bir rol verilememesiyle birleşen bu plansızlık, daha Göztepe ve Trabzonspor maçlarına bile gelmeden Kocaeli'de duvara tosladı."

"BİR GÜNDE OLUŞMADI"

"Bu tablo bir günde oluşmadı; Roma maçından bu yana bangır bangır gelen bir çöküşün sonucudur. Artık kalan haftaları günü kurtarma telaşıyla geçirmek Fenerbahçe'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Çözüm ne yeni bir teknik direktör arayışı ne de rastgele yapılacak birkaç transferdir."

"CAMİA ÖDÜYOR"

"Samandıra, kişilerin kaprislerine ve günlük müdahalelere göre şekillenen amatör bir yapı olmaktan derhâl çıkarılmalıdır. Görev, yetki ve sorumlulukların net çizildiği, özerk ama hesap verebilir profesyonel bir futbol aklı inşa edilmek zorundadır. Zamanında yapılmayan hamlelerin ve masa başında alınan keyfî kararların faturasını bugün camia ödüyor. Bu köhne düzen değişmediği sürece, Fenerbahçe'yi daha nice kayıp yıllar beklemeye devam edecektir."