Sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" olarak tanınan Barış Özbay, X hesabından paylaştığı videoyla dikkat çekti. Özbay'ın kullandığı ifadeler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yayımladığı ve hafızalara kazınan "Buradayım be buradayım" videosunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun "Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim" sözlerini tersine çeviren Özbay, "Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele etmeyeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Barış Özbay, takipçilerine seslendiği videoda, "Buradayım be buradayım… Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Özbay'ın özellikle "Buradayım be buradayım" ve "Vallahi de billahi de" sözlerini kullanması, Kılıçdaroğlu'nun 15 Mayıs 2023'te seçim sonuçlarının ardından yayımladığı videoya gönderme olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu söz konusu videosunda, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" demişti.

"EV GENÇLERİNİN LİDERİ" OLARAK TANINIYOR

6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" olarak tanınmıştı. Hatay'da yaşayan Özbay, daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini bu hareketin lideri olarak görmediğini, yalnızca ev gençlerinin simgelerinden biri haline geldiğini söylemişti.

Özbay, ekonomik koşullar ve iş hayatındakbarış öi sorunların gençlerin evde kalmasında etkili olduğunu belirtirken, kendi durumunun diğer ev gençlerinden farklı olduğunu da ifade etmişti.