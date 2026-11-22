Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 20 yıl görev yaptıktan sonra son tayin yeri olan memleketi İzmir'in Menemen ilçesinde emekli olan Yüksel Özçelik (56), ata topraklarında organik çilek üretiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 20 yıl görev yapan uzman çavuş Yüksel Özçelik (56), son tayin yeri olan memleketi Menemen ilçesinde emekli olarak ata topraklarında çiftçiliğe yöneldi. 11 yıldır ailesiyle birlikte Emiralem Mahallesi'nde bulunan 8 dönümlük arazide serasız ve kimyasal ilaç kullanmadan üretim yapan Özçelik, ağırlıklı olarak çilek üretiyor. Geçen yıllarda Emiralem Çilek Festivali'nde üst üste ödüller alan Özçelik, hobi olarak başladığı işi ailesiyle birlikte büyüterek bölge halkına örnek oluyor.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIK'

Yüksel Özçelik, "Menemen alayından emekli oldum. Tayinde son olarak kendi memleketinde görev yapıp ve kendi işini yapmak çoğu askerin hayalidir. Ata toprağı olduğu için emekli olduktan sonra eşimle birlikte hobi olarak başladık. Sonra büyüttük ve şu anda da 8 dönüm araziyi işliyoruz. Çilek, brokoli, bakla ekiyoruz. Mevsimlere göre kışın kış sebzesi, yazın yaz sebzesi olarak toprağımızı değerlendiriyorum ama genelde çilek ağırlıklı üretim yapıyoruz. Emekli olduktan sonra Emiralem Çilek Festivali'nde 6-7 yıl peş peşe ödül aldık. Severek yapıyorum, kaliteli ve sağlıklı ürün çıkartmaya çalışıyorum. Kimyasal ilaç kullanmıyorum. Organik yapmaya gayret ediyorum. Damlamayla organik gübre vererek ürünlerde kaliteyi artırıyorum" dedi.

'AİLE TARIMIMIZI YAPIYORUZ'

Çileği serada değil, toprakta ürettiğini ifade eden Özçelik, "Sera kullanma taraftarı değilim. Sera kendi sağlığımız ve bitkinin sağlığı açısından iyi değil. İklimsel olarak düşündüğümüzde küresel ısınmaya da sebep veriyor, içerisindeki gaz insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Hem toprağa hem de doğaya zarar vermeden üretim yapma çabasındayız. Kayınbabam ve eşimle birlikte bu işi yapıyoruz, işçi getirmeden kendi aile tarımımızı yapıyoruz. 'Topraktan geldik, toprağa gideceğiz' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Toprağa baktıkça verim verecek. Çevremizde betonlaşma olduğu için toprağa daha da çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Önce toprağı babam işlemiş, sıra bana geldi. Benden sonra da oğlum devam edecek" diye konuştu.