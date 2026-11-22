İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne motosikletiyle gelen 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu, köprü korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç vermeyince Tahmiscioğlu kendini İstanbul Boğazı’na bıraktı.

İNTİHAR ANLARI KAMERADA

Deniz polisinin müdahalesiyle sudan çıkarılarak Ortaköy İskelesi’ne getirilen Tahmiscioğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.