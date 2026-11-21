Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, maça gelen isimlere zor anlar yaşattı.

AZİZ YILDIRIM KOCAELİ'DE

Kocaeli'de oynanan zorlu deplasman mücadelesi öncesinde bastıran sağanak yağış, maç saati yaklaştıkça şiddetini artırdı. Takımını bu kritik deplasmanda yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başlama düdüğüne kısa bir süre kala stadyuma giriş yaptı.

YAĞMURDAN CEKETLE KORUNDU

Makam aracından indiği anda şiddetli yağmura yakalanan Aziz Yıldırım, ıslanmamak için ceketini kafasının üzerine örterek hızlı adımlarla stadyum kapısına yöneldi. Yağmur altında yaşanan bu anlar kameralara yansırken, Yıldırım kısa süreli mücadelenin ardından kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte protokol tribününe geçti.