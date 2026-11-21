Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Tekke-i Cedid Camii’nin tuvaletine zarar veren ve çevredeki çöp konteynerlerini ateşe veren 2 zanlı güvenlik güçlerince yakalandı.

PİSUARLARI KIRDILAR

Olay, Hasanbey Mahallesi'ndeki Tekke-i Cedid Camii’nin tuvaletinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi tuvalette bulunan 3 pisuarı ve aralarındaki seramik seperatörleri kırdı. Şüphelilerin bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği ve etrafa yumruk attığı öne sürüldü.

KONTEYNERLERİ YAKTILAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde bu kez belediyeye ait plastik çöp konteynırlarını yaktılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.