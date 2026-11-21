(ANKARA) - YÖK'ten Resmi Gazete'de yayımlanan, Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye'deki akademik birimlerinin faaliyetlerini Suriye üniversiteleri bünyesinde sürdürmesine yönelik karara ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye'nin Suriye'de yükseköğretime sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendirecek şekilde sürdürülecek" denildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 21 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye'deki akademik birimleri faaliyetlerini Suriye üniversiteleri bünyesinde sürdürecek.

Düzenlemeye göre Gaziantep Üniversitesinin Afrin, Azez ve El-Bab'daki fakülteleri ile Cerablus Meslek Yüksekokulu Halep Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey'deki akademik birimleri ise ilgili Suriye yükseköğretim kurumlarında faaliyetlerine devam edecek.

Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik haklarının korunması ve mezunların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler iki ülke tarafından alınacak. Böylece Türkiye'nin Suriye'de yükseköğretime sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendirecek şekilde sürdürülecek."