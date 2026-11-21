Irak'ın Basra kentindeki Harise Termik Elektrik Santrali'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Basra'nın kuzeyindeki Harise ilçesinde bulunan termik santralde yerel saatle 06.00'da yangın çıktığı belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise çeşitli derecelerde yanıklar ve dumandan etkilenme nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin Basra Operasyonlar Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin desteğiyle yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Harise Polis Merkezi ile 83. Mekanize Piyade Tugayının 1. Taburuna bağlı ekiplerin de olay yerini güvenlik çemberine alarak çevrede önlem aldığı kaydedildi.

Yaralıların büyük bölümünün ruhsatsız konutlarda yaşayan kişiler olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların ilk müdahalenin ardından tedavi için hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.