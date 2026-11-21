Yeni Parti lideri Özel'in komisyon kararının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesajlar geldi.

Yeni Parti lideri Özel'in komisyon kararının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesajlar geldi. Silahların susmasını desteklediğini ancak barışın demokratik haklar ve eşit yurttaşlıkla mümkün olacağını vurgulayan İmamoğlu, "Ben iktidarı desteklemiyorum ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil" dedi.

ÖZEL: İKTİDAR DEMOKRASİ YOLUNDAN DÖNDÜ

Yeni Parti lideri Özel, çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmenin ardından demokratikleşme konusunda yeterli adımların atılmadığını söylemişti. Komisyon raporunun demokratikleşmeyi öngören 7. maddesinin uygulanmadığını ve kayyum uygulamalarının sürdüğünü belirten Özel, bu gerekçelerle partisinin komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, partisinin barış konusundaki tutumunda değişiklik olmadığını vurgulayarak, "İlk gün neredeysek bugün de oradayız. Bu sürece siyasi hesaplarla değil, samimi bir barış umuduyla destek verdik. Bütün bunlara rağmen biz barış yolundan dönmedik, iktidar demokrasi yolundan döndü. Tartışılması gereken budur" dedi.

İMAMOĞLU CEZAEVİNDEN MAKALE YAZDI

Özel'in açıklamalarının ardından Ekrem İmamoğlu, İlke TV için kaleme aldığı makalede barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Silahların susmasını yürekten istediğini belirten İmamoğlu, toplumsal barışın yalnızca silahların bırakılmasıyla sağlanamayacağını ifade etti.

"SİLAHLAR SUSTUĞUNDA İNSANLAR SUSMAYACAK"

İmamoğlu, Kürt meselesinin kimlik, eşit yurttaşlık ve seçilmiş temsilcilerin görevlerini sürdürebilmesi gibi başlıkları da içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Silahların susmasını bu yüzden yürekten istiyorum. Ama silahlar sustuğunda insanlar susmayacak. Konuşacaklar, örgütlenecekler, siyaset yapacaklar, itiraz edecekler, birbirleriyle sert tartışacaklar. Öyle de olmalı."

"HİÇBİRİNİN ACISI DİĞERİNDEN DAHA AZ DEĞİL"

Toplumsal barışın sağlanması için farklı kesimlerin yaşadığı acıların dinlenmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şehit annelerinden evladını cezaevinde bekleyen annelere ve Roboski'de çocuğunu kaybeden ailelere kadar farklı hikayelere dikkat çekti.

İmamoğlu, "Hiçbirine 'senin acın daha az' diyemeyiz. Bazen yalnızca dinlemek gerekiyor. Söyleyecek söz bulamadığında da yanında durmak" ifadelerini kullandı.

"BEN İKTİDARI DEĞİL, BARIŞI DESTEKLİYORUM"

Kendisinin de tutuklu bulunduğu sürece ilişkin yöneltilen eleştirileri anladığını belirten İmamoğlu, iktidarın yürüttüğü bir süreci destekleyip desteklemediğine yönelik sorulara da yanıt verdi.

İmamoğlu, "Bana sık sık aynı soru soruluyor. Seni seçildiğin görevden uzaklaştıran, özgürlüğünden mahrum bırakan, daha yargılama tamamlanmadan suçlu ilan eden bir iktidarın yürüttüğü süreci mi destekliyorsun diye. Bu soruyu soranları anlıyorum. Bana kızanları da… Yalnız bir şeyi düzelteyim: Ben iktidarı desteklemiyorum, ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil" dedi.