(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve çok sayıda ilde kuvvetli yağış; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve birçok bölgede kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

Meteoroloji, birçok bölgede kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.