Sivas'ta bir erkek keçi, merada iki ayak üzerine kalkarak kuğu gibi dans etti. Keçinin bu hareketini gören sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

MERADA İKİ AYAĞI ÜZERİNE KALKTI

Sivas'ta merkeze bağlı Dörteylül köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ömer Faruk Baydar, merada otlanan erkek keçisinin kuğu gibi dans ettiği anları görünce büyük heyecan yaşadı. Keçisinin her zaman atletik ve hareketli bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Baydar, kuğu gibi dans etmesinin dişi keçileri etkilemek için olabileceğini ifade etti. Hem kuğu gibi dans eden hem de sahibiyle öz çekim yapan keçinin dans ettiği anlar izleyenleri de güldürdü.

SAHİBİ: ERKEK KEÇİM BİRAZ ŞIMARIK

Yıllardır keçi besleyen ve ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Baydar, "Bu olay keçilerim merada otlarken meydana geldi. Erkek keçim yapı olarak biraz şımarık, kanı kaynayan bir şekilde büyüdü. Küçüklüğünden beri sürekli çevremde dolaşarak ilgimi çekmeye çalışır. Yine otladığı esnada iki ayağının üzerine kalkarak bir iki adım attı ve beni çok şaşırttı. Tekrar yapar diye telefonumun kamerasını açıp beklemeye başladım. Sonrasında tekrardan iki ayağının üzerine kalktı ve bu defa daha uzun süre iki ayak üzerinde kalarak dans eder gibi figürler sergilemeye başladı. Bu duruma çok şaşırdım çünkü daha önce hiç yapmadığı bir hareketti. Keçiler aslında yapı olarak atletik bir yapıya sahiplerdir. Bu hareketi dişi keçileri etkilemek için yaptığını düşünüyorum. Bir keçinin bu şekilde uzun süre iki ayak üzerinde durduğuna ben ilk defa denk geldim" dedi.