Türkiye'nin en zengin isimlerinden Rahmi Koç'un çocukluk yıllarından kalan sünnet fotoğrafıyla birlikte anlattığı bir aile hatırası dikkat çekti. Ünlü iş insanının babaannesinden aldığı hediye, beklenmedik sonuyla hafızasında yer etti.

BABAANNESİ SÜNNET DÜĞÜNÜNDE EŞEK HEDİYE ETMİŞ

Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, çocukluk yıllarında yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Türkiye'nin en varlıklı ailelerinden birinin üyesi olan Koç'un sünnet düğününde aldığı hediye, alışılmış hediyelerden oldukça farklıydı. Rahmi Koç, babaannesinin kendisine sünnet hediyesi olarak bir eşek verdiğini söyledi. Çocukluk yıllarından kalan bu hatırasını anlatan Koç, hediyenin ailesi tarafından nasıl karşılandığını ve sonrasında yaşananları da aktardı. Sünnet düğününde kendisine verilen eşeğin büyümesini beklediklerini belirten Koç, hayvanın yalnızca iki gün yaşayabildiğini ifade etti.

"BABAANNEM SÜNNET DÜĞÜNÜMDE EŞEK HEDİYE ETMİŞTİ"

Rahmi Koç, babaannesinden aldığı sıra dışı hediyeyi şu sözlerle anlattı: "Babaannem sünnet düğünümde eşek hediye etmişti. Aşağıda ahır vardı, eşeği oraya koyduk; 2 günde öldü. Niye öldüğünü biz de bilmiyoruz. Biz de 'Büyüsün, binelim edelim' demiştik ama maalesef olmadı."

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI DA DİKKAT ÇEKTİ

Rahmi Koç'un sünnet dönemine ait fotoğrafı da anlattığı hatırayla birlikte öne çıktı. Çocukluk yıllarını yansıtan siyah-beyaz karede Koç'un sünnet kıyafetiyle görüntüsü yer alıyor. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç'un yıllar öncesine uzanan bu hatırası, çocukluk dönemindeki aile yaşamına ilişkin farklı bir ayrıntıyı ortaya koydu.