Trump, İran'la gerçek anlaşma isterken petrol fiyatlarını da anlaşmaya bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının İran ile varılacak anlaşmaya da bağlı olduğunu dile getirdi. İran'ın, Trump'ın kabul edebileceği bir anlaşmayı istemediğini belirten Trump, gerçek bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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