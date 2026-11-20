İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, ABD ve İsrail ile gerilimin sürdüğü dönemde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Vahidi'nin, "Hazır olun, küresel emperyalizmle son hesaplaşmaya giriyoruz" sözleri öne çıktı. İranlı komutanın çıkışı, Tahran'ın Washington ve Tel Aviv'e yönelik sert mesajlarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

"SON HESAPLAŞMAYA GİRİYORUZ"

İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin bugün Tahran'da düzenlenen "Özgürleşmenin Öncüleri" kongresindeki konuşması gündem yarattı. Vahidi, İran'ın tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek ülkesinin uluslararası güç mücadelesinde belirleyici rol üstlenmesi gerektiğini savundu. Vahidi'nin "Hazır olun, küresel emperyalizmle son hesaplaşmaya giriyoruz" ifadesi, askeri gerilimin geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

ABD VE İSRAİL'E KARŞI MEYDAN OKUDU

Vahidi, 17 Kasım'da Tahran'da yaptığı başka bir konuşmada da ABD ve İsrail'in İran'a karşı hedeflerine ulaşamadığını söylemişti. Washington'ın İran yönetimini devirmek, ülkeyi parçalamak ve ekonomik çöküşe sürüklemek istediğini savunan Vahidi, bu girişimlerin başarısız olduğunu belirtmişti. İran'ın dış baskılara boyun eğmeyeceğini belirten komutan, ülkesinin askeri ve siyasi gücünü artırmaya devam edeceğini söylemişti.

"TARİHİ BİR DÖNEMEÇTEYİZ"

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberine göre Vahidi, ülkesinin büyük bir mücadele içinde bulunduğunu belirterek bunu hak ile batıl arasındaki savaş olarak tanımladı. İran halkının tarihi bir dönemeçte olduğunu savunan komutan, devrim yanlılarının bu süreçte yorulmadan mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Vahidi ayrıca karşı karşıya oldukları güçlerin başarısızlığa uğradığını ileri sürdü.

"EN KÜÇÜK SALDIRIYA BİLE AĞIR KARŞILIK VERECEĞİZ"

Vahidi, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada da İran'a yönelik herhangi bir yeni saldırının ağır sonuçları olacağını söylemişti. ABD ve İsrail'i hedef alan açıklamasında, düşmanlarının geçmişte yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini savunmuş, aksi halde daha ağır sonuçlarla karşılaşacakları uyarısında bulunmuştu.

İRAN İLE ABD ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Vahidi'nin açıklamaları, İran ile ABD ve İsrail arasında askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Tahran yönetimi, ülkesine yönelik yeni saldırılara karşılık vereceğini belirtirken Washington da İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerine yönelik uyarılarını sürdürüyor.