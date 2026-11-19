İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıda İran'a yönelik askeri saldırının kaçınılmaz olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu dün gece yapılan güvenlik toplantısında İran'a karşı bir saldırının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kanala konuşan üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, İsrail ordusu ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında paylaşılan ve onaylanmış planların bulunduğunu belirterek, "Mesele sadece zamanlama." dedi.

Yetkili, iki ülkenin de ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adıma karar vermesini ve bunun için doğru zamanı beklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişme CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın dün İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve aralarında İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın da bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinin ardından yaşandı.

Cooper bu temaslarının ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Curt Renshaw da 13 Kasım'da İsrail'e gelerek askeri yetkililerle iki ülkenin donanma güçleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini" görüşmüştü.

Mossad Direktörü Roman Gofman ise Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları ele almak üzere 13 Kasım'da Washington'a gitmişti.

Bu temasların ardından CENTCOM'un, İsrail ordusunu İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olma konusunda uyardığı iddia edilmişti.

İsrail basını, seçim başarısızlığının ardından Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini yazıyor.

İsrail medyasında 12 Kasım'da yer alan haberlerde, Trump ile Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusunda hafta sonu yaptıkları telefon görüşmesinde birbirlerine bağırdıkları öne sürülmüştü.

Trump ise şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini duyurmuştu.