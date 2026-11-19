Oyun dünyasının yıllardır büyük bir heyecanla beklediği GTA 6, GTA 5'in çıkışından 13 yıl sonra oyuncularla buluştu. Yeni oyuna kavuşmanın heyecanını yaşayan bir oyuncu ise yaptığı sıra dışı hazırlıkla şaşkınlık yarattı. Oyunun başından bir an bile ayrılmak istemeyen genç adam, tuvalete gitmek zorunda kalmamak için altına yetişkin bezi bağlayarak ekran karşısına geçti.

TUVALETE GİTMEMEK İÇİN ALTINA BEZ BAĞLADI

Görüntülerde kulaklık takan genç adamın, üzerinde yetişkin beziyle televizyon karşısında diz çöktüğü görüldü. Oyuncunun tuvalete gitmek yerine bez kullanmayı tercih etmesi, olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.