Denizli'de yaşayan bir kadın, kentte bekar erkeklere ilginin evli ve boşanmış erkeklere kıyasla daha az olduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Erkeklerin evliliğin ve sorumluluk almanın getirdiği yükten kaçındığını savunan kadın, bazı erkeklerin evli ve çocuk sahibi olmalarına rağmen birden fazla ilişki yaşadığını söyledi.

"BEKARLARA TALEP YOK"

Denizli'deki ilişki dinamiklerine dikkat çeken kadın, evli ve boşanmış erkeklere yönelik ilginin daha fazla olduğunu iddia etti. İzmir ve İstanbul'da böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten kadın, "Coğrafya kaderindir gerçekten" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"EL İNSAF, HAK YİYORLAR"

Erkeklerin evlilik ve sorumluluk almaktan kaçındığını öne süren kadın, "Adam evli, iki tane çocuğu var, iki tane de manitası var. El insaf, hak yiyorlar gerçekten. Kadınlar da bunu kabul ediyor" ifadelerini kullandı.