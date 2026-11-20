CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın geçmişte katıldığı yemekli bir organizasyonda yemek duası yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

"BİZİM CAMİNİN HOCASINDAN İYİ OKUYOR"

Videonun altına "Ne güzel dua ediyor", "Bizim caminin hocasından iyi okuyor", "Tebrik ederim, çok güzel okuyor", "Ağzına, yüreğine sağlık", "Tebrik ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.