AK Parti'ye geçen başkanın dua ettirdiği anlar! Yorumlar bombaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın yemek duası yaptığı eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Caran'ın dua ettiği anlara sosyal medyada "Bizim caminin hocasından iyi okuyor" ve "Ne güzel dua ediyor" yorumları yapıldı.
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın geçmişte katıldığı yemekli bir organizasyonda yemek duası yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi.
"BİZİM CAMİNİN HOCASINDAN İYİ OKUYOR"
Videonun altına "Ne güzel dua ediyor", "Bizim caminin hocasından iyi okuyor", "Tebrik ederim, çok güzel okuyor", "Ağzına, yüreğine sağlık", "Tebrik ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.
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“Allah'ım sen bizleri şeytanın şerrinden, yalancı siyasetçilerden, Foncu hırsızlardan ve HGS dolandırıcılarından koru bizleri.”Tüm yorumlar (14)
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